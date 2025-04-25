Kocaeli'de Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Öykülerle Gebze Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri, törenle ilçe protokolü tarafından takdim edildi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Öykülerle Gebze Yarışması’nın ödül töreni kent meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Törene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Peköz, ilçe protokolü, öğrenciler, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı. Yazarlar Abdullah Harmancı, Ayşegül Genç, Naime Erkovan ve Mustafa Uçurum’un konuşmacı olarak katıldığı söyleşinin de gerçekleştirildiği ödül töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini takdim edeceklerini belirterek, "Projemizin anısına hazırladığımız ‘’ Öykülerle Gebze’’ kitabını, Siz değerli misafirlerimizin beğenisine sunacağız. Ben, kitapta yer alan öyküleri büyük bir keyifle okudum. Çocuklarımızın hayal dünyasına, kelimelerle olan güçlü ilişkisine ise hayran kaldım. Hepsinin yüreğine sağlık. Bu özel proje, Gebze’nin kültür dünyasına yeni bir soluk getirsin" diye konuştu.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de, Gebze'nin değerleri öne çıkaran öykü yarışmasının tüm katılımcılarını tebrik ederek, dereceye giren eser sahibi öğrencileri de kutladı.

Öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi.