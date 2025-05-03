Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Üniversitesi ve Mersin Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) iş birliğinde “Geleceğin Anahtarı: Yeşil Dönüşümle Yükselen Yeşil İşler” paneli düzenlendi. Konunun uzmanlarının bir araya geldiği ve sunumların yapıldığı panelde; yeşil iş gücünün geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve sanayide yeşil dönüşüm konuları ele alındı.MERSİN (İGFA) - MOSB Konferans Salonu’nda düzenlenen panele; Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Tarsus Üniversitesi’nden akademisyenler, MOSB yetkilileri ile lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Panelde Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Yeşil Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Çevre Mühendisi Dr. Sinan Can, Tarsus Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yasin Özay ve MOSB Çevre Müdürü Çevre Yüksek Mühendisi Eda Alabaş sunum yaparken; enerji verimliliği, atık ve su yönetimi, çevresel etki azaltımı ve sürdürülebilir planlamayı içinde barındıran yeşil işlerin, geleceğin meslekleri olacağı katılımcılarla paylaşıldı.

Dr. Can: “Yeşil işlerin neler olduğu ve çalışma alanlarındaki yeşil dönüşüm süreçlerini ele aldık”

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Yeşil Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Çevre Mühendisi Dr. Sinan Can, “Panelde; ‘Bir meslek grubu yeşil beceriye nasıl sahip olabilir? Yeni yeşil işler nelerdir? Özellikle sanayi alanlarındaki yeşil dönüşüm’ süreçlerini ele aldık. Buradaki en önemli tema, çalışan teknik personelin yeşil becerilere sahip yeşil işlerle birlikte endüstriyel dönüşümün sağlanmasına yönelik çevresel boyutlarının ele alınması ile mesleki gelişimlerinin sağlanması konu başlıkları son derece önemlidir” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çevresel ve iklim konulu çalışmalarının yeşil işlere uygun olduğunu ve yeşil dönüşüm süreçleri ile birlikte ele alındığını aktaran Dr. Can, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeşil Dönüşüm Ofisi kurarak Türkiye’de belediyeler arasında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Buradaki ana hedef toplum ile yeşil dönüşüm arasındaki bağı kuvvetlendirerek daha yaşanılabilir bir kent olma özelliği taşımayı amaçlamaktayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle ulaşım sektöründe yer alan CNG’li ve elektrikli araçların sayısının arttırılmasına yönelik uygulamaları yeşil dönüşüme ve yeşil işlere önemli örnekler arasındadır. Diğer yandan MESKİ’nin ileri teknoloji ile arıtma tesislerinde arıtılan suların tekrardan peyzaj uygulamalarında kullanılması, güneş enerjisinden elektrik üretilmesi, atık sahalarımızdan çıkan biyogazdan üretilen elektrik enerjisi, organik atıklardan kompost üretiminin sürdürülmesi ve çiftçilerimizi bilinçlendirerek organik üretimin desteklenmesi ve çevre dostu üretimi için teknik ve sosyal destekler verilmesi de yeşil beceriye sahip yeşil işler faaliyetleri arasında yer almaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki zaman zarfında Yeşil Dönüşüm Ofisi ile birlikte gerçekleştireceği projelerle çalışmalarına devam edecektir.” diye konuştu.

Dr. Özay: “Doğa dostu teknolojilerin kullanımını artırmalıyız”

Tarsus Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yasin Özay, dünyadaki çevresel kirlilik sorunlarına dikkat çekerek, doğa dostu teknolojilerin kullanımının artık kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı. Özay, “Bu doğrultuda öğrencilerimize ‘Doğa dostu teknolojiler nelerdir? Bu alanda dünyada hangi önlemler alınıyor?’ gibi konuları anlatmak istedik. Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda kurduğu Yeşil Dönüşüm Ofisi de öğrencilerimize dönüşüm sürecinin detayları hakkında önemli bilgiler verdi. Biz de üniversite olarak müfredatlarımızda bu doğrultuda güncellemeler yapıyoruz. Ancak yalnızca öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleriyle yetinmemeliyiz; bu tür çalışmaların kent genelinde yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Herkesin bu sürece katkı sunması ve gönül vermesi gerekiyor” dedi.

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavramına da değinen Dr. Özay, şunları söyledi:

“Yeşil OSB’lerde üretim faaliyetleri sırasında doğaya verilen zarar en aza indirilerek çevreye duyarlı teknolojiler kullanılıyor. Bu, hem kullanılan enerji türü hem de oluşan atıkların yönetimiyle ilgili olabilir. MOSB, gerekli başvuruları yaparak Yeşil OSB sertifikasını almış durumda. Bu gelişme öğrencilerimiz için önemli bir fırsat. Öğrencilerimiz, doğa dostu teknolojilerin uygulandığı fabrikalarda istihdam edilme imkânı bulabilecekler” ifadelerine yer verdi.

Mersin Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürü Eda Alabaş ise “Mersin Organize Sanayi Bölgesi olarak TSE tarafından yetkilendirilen ‘Yeşil OSB belgesine’ sahip çevreye duyarlı bir bölge müdürlüğüyüz. Panelimizde katılımcılarla birlikte organize sanayi bölgemizin Yeşil OSB belgesi alırken hangi süreçlerden geçtiğini ele aldık. Ayrıca bölge müdürlüğümüzde yer alan işletmelerin yeşil dönüşüm uygulamalarını ele aldıkları bir dönemi yaşıyoruz. Bu panelinde sanayici ve çalışanlar içinde oldukça öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.