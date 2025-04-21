Bursa Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi. Birbirinden yetenekli gençler, adeta büyüklere taş çıkarttı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler, Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu’nun konseri ile devam etti.

Osmangazi Meydanı’nda gerçekleşen konserde sahne alan gençler, söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla büyüklere adeta taş çıkarttı. Gençlerin sanata olan ilgisini arttırmak ve müzik alanındaki yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak adına kurulan Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, sahne performansı ve müzikal yetenekleri ile dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

12-17 yaş aralığındaki gençlerden oluşan koro üyelerinin muhteşem performansına tanıklık eden çocuklar da hep birlikte şarkı ve marşlara eşlik ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşadı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, konser sonunda Şef Nergis Dinç Yavuz’a teşekkür plaketi takdim etti.