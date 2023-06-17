Özellikle çocukların vakit geçirdiği parklarda temizlik çalışmalarına önem veren Germencik Belediyesi ekipleri, gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çocukların daha temiz ortamlarda oynayabilmeleri için park içerisindeki yabani otlar temizleyip, gerekli bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri, Şehit Komando Çavuş Serkan Özpınar Parkı, Sevgi Yolu, Ortaklar Atatürk Caddesi ile Bedrettin Dalan Kavşağı gibi ana arterler başta olmak üzere ilçe genelinde tüm mahallelerde havaların ısınmasıyla birlikte uzayan otların temizlenmesi, ağaç budama çalışmaları ve çevre düzenlemesi ile daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

Oyun grupları restore ediliyor

İlçede eskiyen ve bozulan çocuk oyun grupları ile basketbol potalarının tamiratlar da yapıldı. Çalışmalardan dolayı vatandaşlar Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür etti.