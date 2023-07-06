Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Ortaklar Hayrettin Öner Sosyal Tesisleri Yüzme Havuzlarının hafta içi yüzme kursu için yaz okulu öğrencilerine, hafta sonu da vatandaşlara hizmet vereceğini duyurdu. Germencik Belediyesine ait tesislerde hafta sonu vatandaşlar hem bunaltan yaz sıcaklarından bir nebze kurtularak serinleyecek hem de keyifli vakit geçirecekler.

Tesisin içerisinde yüzme havuzlarının yanı sıra soyunma odası, ilk yardım alanı, kafeterya ve halı saha ile antrenör ve can kurtaran da bulunuyor. Temiz ve yüksek hijyen standartlarında hizmet veren havuzlarda yaz okulu çerçevesinde çocuklara hafta içi yüzme kursu verilirken, hafta sonu da vatandaşlar serinleme imkanı bulacak. Cumartesi günü kadınlara, pazar günleri de erkeklere hizmet verecek olan yüzme havuzlarında girişte, kimlik belgesi ve bone zorunluluğu bulunuyor. Havuzlar hafta sonu saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde hizmet verecek. Tesislerdeki imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar için ücret tarifesi 0-8 yaş arası ücretsiz, 9-18 yaş arası 50 lira, 18 yaş ve üstü vatandaşlar için ise 75 lira olacak.

“Havuzlarımız hafta sonu vatandaşlarımızın hizmetinde”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bunaltan yaz sıcaklarında serinlemesi ve keyifli vakit geçirmeleri için Ortaklar’da bulunan Hayrettin Öner Sosyal Tesisleri havuzlarımızı bu yaz da hizmete açtık. Zaten havuzlarımız çocuklarımız için hazırladığımız yaz okulu kapsamında hafta içi yüzme kursuna ev sahipliği yapmaktadır. Hafta sonu da vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için havuzlarımızı hazırladık. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Şimdiden tesislerimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza iyi eğlenceler ve keyifli vakit geçirmelerini diliyorum.” ifadelerini kullandı.