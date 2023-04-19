Germencik Belediyesi, ilçenin daha modern bir görünüme kavuşması için hazırladığı yoğun çalışma takvimini sürdürüyor. Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in talimatıyla ekipler, Şehit Cafer Sokak ile Ortaklar Mahallesi Atatürk Caddesindeki çalışmalarda sona gelindi. Her iki alandaki güzergahlarda ağaçlandırma, aydınlatma, peyzaj, kent estetiği ve yol yapım çalışmaların da büyük bir bölümü tamamlandı.



Belediye Başkanı Fuat Öndeş, projelerin tamamlanmasıyla güzergahların daha modern ve daha güzel bir görünüme kavuşacağını belirterek, “Şehit Cafer Efe’nin şehit olduğu ve adının verildiği sokakta kendisi başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimize ithafen yaptığımız düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Ramazan Bayramı sonrasında sokağa son şeklini vermek için çalışmalara devam edeceğiz ve en kısa sürede tamamlayarak, adına yakışan bir şekilde hazırlanan modern, güvenli ve ışıl ışıl bir güzergahı hizmete sunacağız. Cumhuriyet’imizin 100. yılına ve Atamızın aziz hatırasına ithafen düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz Ortaklar Atatürk Caddemizde son dokunuşlarımızı yaptık. Adına ve anlamına yakışan bir cadde oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.