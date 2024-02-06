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Germencik Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyor. Ekipler hem kırsalda hem de merkezdeki mahallelerde yol ve kaldırım yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atan Germencik Belediyesi, modern ve güvenli yolların yanı sıra, kaldırımları da özenle düzenleyerek yayaların da güvenliğini sağlıyor.

Üzümlü – Moralı bağlantı yolu asfaltlanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğince Üzümlü – Moralı bağlantı yoluna da asfalt dökülerek çalışmalara devam ediliyor. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Söz verdiğimiz gibi bu çalışmamıza da başladık ve kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız. Konforlu ve güvenli bir ulaşım için gerek Büyükşehir Belediyemizin iş birliği ve koordinasyonu gerekse belediyemizin çalışmalarıyla ilçemiz genelinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Ekipler son olarak Camikebir Mahallesi İstiklal Sokak, Namık Kemal Caddesi, Park Mahallesi Konak Sokak, Yedieylül Mahallesi Maraşal Sokak, Yeni Mahalle, Park Mahallesi, Ortaklar Mahallesi ve Turanlar Mahallesi gibi önemli ve işlek güzergahlarda çalışma gerçekleştirerek konforlu bir ulaşım hizmeti sunuyor.

Vatandaşlar da çalışmalardan dolayı Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür etti.