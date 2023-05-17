Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Aydınlıları, ünlü sanatçılar Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un Cumartesi günü sahne alacağı konsere davet etti.

Germencik’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamaların ana buluşma noktası, halk arasında Kavak Meydanı olarak bilinen modern bir görünüme kavuşturulan Şehit Cafer Sokak’ta kortej yürüyüşü ile başlayacak. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak olan kortej yürüyüşünün ardından interaktif şovmen ve sahne adamı Doğukan Alsay’ın sunumuyla ünlü sanatçılar Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut sahne alacak. Aydınlıları, 20 Mayıs cumartesi günü saat 20.00’de düzenlenecek etkinliklere davet eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Haydi Germencik, Milli mücadele ateşinin yanmaya başladığı gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın manasına yakışır bir şekilde 20 Mayıs Cumartesi Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek olan ünlü sanatçılar Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut konserimizde buluşuyor, bayramımızı coşku içerisinde kutluyoruz. Etkinlik programımız saat 20.00'da yapımını tamamladığımız Şehit Cafer Sokak'ta düzenleyeceğimiz kortej yürüyüşü ile başlayacaktır" ifadelerini kullandı.