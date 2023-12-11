Tahmini Okuma Süresi: dakika

Germencik Belediyesi, soğuk havaların kendini hissettirmesiyle birlikte ilçe genelindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destekleri artırdı. Belediye ekiplerince vatandaşlara soba ve yakacak yardımında bulunuluyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara yönelik desteklerini aralıksız sürdüren Germencik Belediyesi, kış aylarında soğukların etkisini artırmasıyla birlikte sosyal yardımlarını da artırdı. Germencik Belediyesi ekiplerince yıl boyunca binlerce aileye giyim, bebek çantası, erzak paketi ve çeşitli ev eşyaları desteğinde bulunulurken, kış mevsiminin gelmesi nedeniyle ihtiyaç sahiplerine soba ve yakacak desteği sağlanıyor.

Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekiplerince vatandaşların ihtiyacına göre soba ve yakacak yardımında bulunuluyor. Ekipler, sobaları isteğe göre vatandaşların evlerine de kurarken, ekonomik nedenlerle soba ve yakacak alacak gücü bulunmayan vatandaşlar, kendilerine verdiği desteklerden dolayı Germencik Belediyesi’ne memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

"Öncü çalışmalarla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz"

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Sosyal belediyecilik ilkemiz gereği vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyor, bu çerçevede ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza soğuk kış günlerinde destek olmak amacıyla odun ve soba dağıtımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan halkımızın bir nebzede olsa sıkıntılarını giderebiliyorsak ne mutlu bizlere. Germencik Belediyesi olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlamında öncü çalışmalarla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.