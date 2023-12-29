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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Suudi yetkililer, yapılan sözleşmede yer almasına rağmen Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına, Atatürk tişörtlerine ve İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediler.

Fenerbahçe ve Galatasaray, İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Arif Kızılyalın'a konuşan Fenerbahçeli yetkililer krizi doğruladı.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada, "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu" ifadelerini kullandı.

"MAÇA ÇIKMAYIZ"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yaşanan krizle ilgili açıklama yaptı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'a konuşan Eray Yazgan, "İstiklal Marşımızın okunmasına izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR"

Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Radyo Gol'e krizle ilgili yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda. Şu anda konuyla ilgili toplantılar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK PANKARTI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

İHA'nın haberine göre, organizasyondan önce ülke federasyonları ve yetkili makamlar arasında yapılan protokol gereği maç seremonisinde İstiklal Marşı okunabilecek ve stada Türk bayrakları asılacak.

Ancak söz konusu protokolde bulunmayan hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istedikleri Atatürk pankartı ve diğer posterlerle ilgili ise Suudi yetkililerle görüşmeler sürüyor.

"BİZ DE SAHAYA ÇIKMAYIZ"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Süper Kupa maçı öncesinde Suudi Arabistan'da yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dündar, Suudi Arabistan'da yetkililerin Atatürk pankartına ve tişörtlerle izin vermediğini açıkladı.

Uğur Dündar'ın sözleri şu şekilde: "Fenerbahçe bugünkü karşılaşmanın ısınması için futbolcularımız göğüslerinde Atatürk portresinin olduğu 100. yıl için üretilmiş tişörtlerle çıkacaktı ve maç öncesinde de bir yanında Büyük Önderimiz Atatürk'ün portresinin bulunduğu, diğer yanında da şanlı Türk bayrağımızın bulunduğu Yurtta Sulh Cihanda Sulh pankartıyla yer alacaklardı. Bizim şu an kadar edindiğimiz bilgiye göre, Suudi Arabistan tarafı hem bu tişörtlerle maç öncesi ısınmaya çıkmalarına hem de bu pankartı taşımalarına izin vermemiş. Bunun üzerine Ali Koç ve yönetici arkadaşlarımız da, "Biz de sahaya çıkmayız" demişler."

DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN OTELE GİTTİ

DHA'nın haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finali öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin bulunduğu otele geldi.

PANKARTLARA İZİN ÇIKMADI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Süper Kupa’da henüz izin çıkmayan pankartlar şu şekilde:

Fenerbahçe: "Yurtta sulh, Cihanda sulh"

Galatasaray: "Ne mutlu Türküm diyene!"

Haber: Cumhuriyet