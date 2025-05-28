TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi Mayıs’ta yüzde 0,05 artarak 96,7 oldu. Tüketici, hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven artarken, reel kesimde (imalat sanayi) düşüş gözlendi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 ekonomik güven endeksinin, Nisan ayındaki 96,6 seviyesinden yüzde 0,05 artışla 96,7’ye yükseldiğini açıkladı. Endeksteki hafif artış, sektörlerdeki karışık performansı yansıttı.

Mayıs’ta tüketici güven endeksi yüzde 1,1 artarak 84,8’e ulaştı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9’luk artışla 110,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6’lık yükselişle 111,2, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9’luk belirgin bir artışla 88,4 oldu.

Buna karşılık, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 azalarak 98,6’ya geriledi.