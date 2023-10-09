Özvar, "Kahraman güvenlik güçlerimizin yurdumuzun dört bir yanında ve sınırlarımızın ötesinde gerçekleştirdikleri terörle mücadele operasyonlarını tüm kalbimizle destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 18 üniversitede öğrenim gören öğrenci sayısının 400 binin üzerinde olduğuna işaret eden Özvar, ayrıca aileleri deprem bölgesinde yaşayan, farklı illerde üniversite hayatlarına devam eden öğrencilerle birlikte 700 bini aşkın öğrencinin depremlerden etkilendiğini anlattı.

Depremler dolayısıyla aldıkları kararlarla, üniversiteleri 2022-2023 bahar yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerini hem uzaktan hem de yüz yüze sürdürebilme esnekliğine kavuşturduklarını, öğrencilere bahar döneminde tercihe bağlı olarak kayıt dondurma ve özel öğrencilik gibi imkanlar tanıdıklarını hatırlatan Özvar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle depremden etkilenen öğrencilerin katkı payı ödemesinden muaf tutulduğunu aktardı.

Yükseköğretim Kurulu olarak deprem bölgesinde ikamet eden adaylar için bölge üniversitelerine yapılan yerleştirmelerde, genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden, yüzde 25'lik ek depremzede kontenjanı tanımladıklarını dile getiren Özvar, "Yaklaşık 24 bin kişilik bu kontenjan depremzede adaylarımız tarafından geçtiğimiz yerleştirme döneminde tam kapasiteyle kullanıldı." bilgisini verdi.

Erol Özvar, 2022'de üniversiteye başvuran aday sayısının 3 milyon 243 bin iken, bu yıl bu sayının yüzde 9'luk artışla 3 milyon 527 bine yükseldiğini, açık öğretim programlarıyla birlikte 1 milyonun biraz üzerinde olan kontenjanların bu yıl yüzde 99,8 gibi çok yüksek bir doluluk oranına ulaştığını belirtti.

Yükseköğretim kapasitesinin artışının sadece ülke vatandaşlarının erişimini kolaylaştırmadığını, aynı zamanda bu yıl 198 ülkeden 340 bine yakın uluslararası öğrenciye üniversitelerde öğrenim görme imkanı sağladığını ifade eden Özvar, "İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye olan ilgisi artarak devam edecektir. Yaptığımız hesaplamalar, Türkiye'nin dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip olan ilk 10 ülkeden biri olacağını göstermektedir." diye konuştu.

"Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin yükseköğretim kurumları ile ilişkilerin geliştirilmesi için çalışıyoruz"

Özvar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel konularda önemli bir aktör olma yönündeki politikalarıyla uyumlu şekilde bilim diplomasisini önemsediklerini ve uluslararası alanda ilişkileri ve işbirliklerini geliştirmeye yönelik adımlar attıklarını, bu faaliyetlerde Dışişleri Bakanlığı ile yakın eşgüdüm içerisinde olduklarını anlattı.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin yükseköğretim kurumları ile ilişkilerin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özvar, bir süre önce Semerkand'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları Toplantısı'nda, "Türk Üniversiteler Birliği'nin güçlendirilmesi ve akademik dünyada bir marka haline getirilmesi", "Türk Dünyası Yükseköğretim Alanının oluşturulması", "Türk Dünyası Yükseköğretim Veri Bankasının oluşturulması", "Türk Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ajansının kurulması" ve "Türk Dünyası Yükseköğretim Vakfının tesis edilmesi" önerilerinde bulunduklarını bildirdi.

Teşkilat Genel Sekreterliği'nin de önerileri olumlu karşılamasıyla daha ayrıntılı ve kavramsal bir çalışma yaptıklarını belirten Özvar, "Bu çalışmamızın önümüzdeki kasımda gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde de Türkiye'nin önerileri olarak sunulması hususunda tensip ve desteğinizi istirham etmekteyiz." dedi.