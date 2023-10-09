Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 1,5 kilogram skunk ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 1,5 kilogram skunk ele geçirildi.
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