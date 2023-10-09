Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 1,5 kilogram skunk ele geçirildi.

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Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.