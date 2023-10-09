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Tedavi için getirildiği hastaneden firar etti

Tedavi için getirildiği hastaneden firar etti

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 1,5 kilogram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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