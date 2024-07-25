UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Güvercinada Kalesi’nde ise Türkiye’nin ilk Deniz Ticaret Tarihi Sergileme Alanını oluşturmak için hazırlıklar devam ediyor.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesiyle kültür turizmi alanında önemli yatırımlar gerçekleştiren Kuşadası Belediyesi, kente adını veren Güvercinada’yı tarihi kimliği ile buluşturmak için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında düzenleme çalışmalarına hız verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açık hava müzesi listesine dahil edilen Güvercinada’da uzman ekip tarafından sürdürülen restorasyon, konservasyon, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ahşap giriş kapısı onarılırken bir yandan da ahşap platformlarda silim, tamirat ve boyama işlemleri gerçekleştiriliyor. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında de Güvercinada’da ağaç budama, ot temizliği ile çevre ve peyzaj düzenleme çalışması yürütülüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Güvercinada Kalesi’nde ise Türkiye’nin ilk Deniz Ticaret Tarihi Sergileme Alanı’nı kurmak için çalışmalar sürüyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile koleksiyoncu Haluk Perk arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda denizcilikle ilgili zengin bir tarihi eser topluluğunu sergilemek üzere teşhir alanları hazırlanıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmaların ardından Güvercinada ve iç kale, tarihi yapısına uygun olarak kent turizminde yeni yerini alacak.