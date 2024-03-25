Germencik Belediye Başkan adayı Halit Germen ve 2019 yerel seçimlerinde MHP’den aday olan fakat koltuğu CHP’li Fuat Öndeş’e kaptıran İsmet Akın ile aralarında geçen Whatsapp konuşma ses kayıtları sosyal medyada paylaşılınca Germencik’te şok etkisi yarattı.

MHP’li Germencik Belediye Başkan adayı Halit Germen ve İsmet Akın ile aralarındaki konuşmalar sosyal medyada yayınlandı.

İddiaya göre sosyal medyada yayınlanan MHP’li Germencik Belediye Başkan adayı Halit Germen ve 2019 yerel seçimlerde aday olan MHP’li İsmet Akın ile aralarında geçen konuşma şu şekilde yer aldı.

İsmet Akın; “ Halit bu Fuat’ı aramıza sen soktun yanlış yapıyorsun kardeşim. Araçla ilgili ayrıca geldi kulağıma o konuyu da konuşalım.”

Halit Germen; “Abi baştan konuştuk zaten. Havuz Turgay abinin, Çakaloğlu’nun yanı senin diye. Bu araç nereden çıktı şimdi. Bu adamlar Kürt abi ne versen doymaz.”

İsmet Akın; “Kardeşim Acar’la da iletişimini kes. Kürt’ten hayır gelmez bize. Ne araçtan ne de Acar’dan.”

Halit Germen; “Abi şu seçim bir geçsin. 1 Nisan günü göreceksin sen. Güven bana sen güzel abim.”

İddiaya göre MHP’li Germencik Belediye Başkan adayı Halit Germen daha seçimi kazanmadan herkese sözler vererek, skandallar zinciri Başkan olmadan başlatmış olduğu söylendi.

MHP’li Halit Germen, İddiaya göre Ortaklar’da bulunan havuzu Turgay Ulutaş’a, Belediye Parkını Tarık Aydın’a ve Çakaloğlu Benzinliğinin yan tarafındaki araziyi ise Hasan Kuru’ya vereceğinin sözünü verdiği ve daha bir çok yerin pazarlığı şimdiden yapıldığı ise İddialar arasında yerini aldı.

Bu İddiaları doğrular nitelikte ses kayıtları ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer