Göreve geldiği günden bu yana yaşama geçirdiği projeler ve yaptığı çalışmalar ile hemşehrilerinin takdirini kazanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in başarısı, Alf Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir anket ile bir kez daha tescillendi. Başkan Ömer Günel, ‘En başarılı ilçe belediye başkanları” anketinde 7’inci sıraya yerleşti.

Halkın belediye başkanları ile ilgili kanaatlerini tespit etmek amacıyla 1-4 Temmuz 2023 tarihleri arasında Alf Araştırma Şirketi tarafından düzenlenen anket ile bölgenin en başarılı büyükşehir ilçe başkanları belli oldu. Anket için 6 bin 230 kişi ile yüz yüze araştırma gerçekleştirilerek sonuçlar belirlendi. Geçtiğimiz yıl ORC Araştırma firması tarafından yapılan ve 15 bin 750 katılımcının yer aldığı ‘En başarılı ilçe belediye başkanları” anketinde de ilk on isim arasına giren Başkan Ömer Günel, Alf Araştırma tarafından son yapılan ankette Ege bölgesinde görev yapan büyükşehir ilçe belediye başkanları arasında 7’inci sırada yer aldı.

Anket sonuçları, göreve geldiği 2019 yılından bu yana “Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek” hedefiyle hizmet eden Başkan Ömer Günel’in sürdürdüğü çalışmaların beğeniyle karşılandığını bir kez daha ortaya koydu. Yaşama geçirdiği hizmet ve yatırım atağıyla Kuşadası'nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getiren Başkan Ömer Günel, alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları kadar sosyal, sanatsal ve kültürel çalışmalarla da takdir kazandı.