Alt yapısı tamamlanan yolda parke taşı döşeme çalışmaları başladı. Alt yapısı ve kenar bordürleri daha önceden tamamlanan yolda, yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik parke taşı döşemesi yapılacak.

Merkez mahallelerde çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, son olarak Pınarbaşı Mahallesi 1404, 1419 ve 1421 Sokaklarda parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Yeni yerleşim alanları nedeni ile yüzölçümü genişleyen Pınarbaşı mahallesinde belediye ekipleri tarafından açılan yeni yolun alt yapı çalışmaları stabilizesi ve kenar bordürlerinin tamamlanması sürecinden sonra 2 bin 500 metrekarelik taş döşemesi için kollar sıvandı.

Nazilli Merkezde iki büyük mahallede gerçekleştirilen yol çalışmalarının planlanan süreçler içinde tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan “Nazilli’mizin merkezden kırsala tüm noktalarında çalışmalarımız sürüyor. Saha ekiplerimizin incelemeleri ve ihtiyaç ivediliği doğrultusunda yeni yollar açma, bakım onarım ve parke taşı döşeme faaliyetlerimizi planlı bir şekilde devam ediyoruz. Allah’ın izniyle çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak 1404, 1419 ve 1421 Sokaklardaki yolumuzu ve diğer merkez mahallemizdeki yolları yaya ve araç trafiğine açacağız. Mahalle sakinlerini de en kısa sürede rahata kavuşturacağız” dedi.