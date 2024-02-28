Gayet sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Bayram Özen; "Biz Altı Nokta Körler Derneği olarak mevcut STK'lar arasında en fazla etkinlik yapan, halkla bütünleşen bir dernek konumundayız. Ancak sorunların çözümü konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu bağlamda merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerin katkısını bekliyoruz. Özellikle kaldırımlar ve yaya geçitleri bize uygun değil. Bizker özellikle bu konuda daha fazla çalışma bekliyoruz" dedi.

Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Hasan Dinçer; "Engellilerin en başta gelen haklarından birisi erişebilirliktir. Engelliler açısından erişebilirlik fizik ve sanal çevreye, kaynaklara ve hizmetlere ulaşabilme, bunların nimetlerinden faydalanabilme anlamına gelmektedir. Engelsiz Kent Efeler projemiz, bu hakkın kullanılabilmesine yönelik bir yaklaşım olacaktır.

Tüm halka açık işyerlerinin engelli vatandaşlarımızın erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için gerekli tedbirleri alacağız. Söz konusu işyerlerinin engellilerin giriş çıkışına uygunluğu ruhsat yönünden kesin şart haline getireceğiz. Bu çerçevede ulaşılabilirlik ve sosyal hayata katılım konusunda belediyemizin çalışmaları “Engelsiz Kent Efeler" doğrultusunda olacak ve en kısa zamanda sonuca ulaşacağız.

Ayrıca, Engelsiz Kent Meclisi, Efeler Kent Konseyi'nin bir parçası olarak engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, onlara yönelik toplumsal farkındalığı artırmak ve kent içinde erişilebilirliği sağlamak amacıyla oluşturacağımız etkili bir platform olacaktır. Bu meclis, engellilikle ilgili konularda bilinç oluşturmak, politika önerileri geliştirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için çalışacaktır. Engelsiz Kent Meclisi ile, Efeler'de bulunan kamu binaları, parklar, kaldırımlar, yaya geçitleri ve diğer alanlarda erişilebilirlik standartlarını geliştirmek için projeler üreteceğiz. Engelli bireylerin kolayca ulaşım sağlaması ve kent içinde serbestçe dolaşabilmesi için çeşitli düzenlemeler ve iyileştirmeler gerçekleştireceğiz" dedi.