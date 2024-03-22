Dernek yönetim kurulu başkanı Huriye Aysen Erkoyun ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Hasan Dinçer Yeni Nesil Köy Enstitülerin karşısında çok heyecanlıyım ve burada olmaktan onur duyuyorum. Amacımız ayrıştırmak değil, birleştirmek üzerine. Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz Sizlerin de görüş, önerilerini almak ve bizim belediye başkanlığımız döneminde neler yapabileceğimizi öğrenmek için buradayız” derken Dernek başkanı Huriye Ayşen Erkoyun ve yönetim kurulu üyelerine Jeotermal santrallerin çevreye etkisi, kapatılan köy okullarının nasıl kurtarılabileceği gibi konular hakkındaki soruların cevapladı. Dinçer; Bir soru üzerine biz sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar ile çatışmadan hizmet etmek için çalışacağız. Demokrat Parti diğer partiler gibi olmaz. Onların bagajında çok yük var. Demokrat Parti’de sen ben olmaz, biz olur” cevabını verdi.