Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Hasan Dinçer; "Bugün Ilıcabaşı’nda kentsel dönüşümün ne durumda olduğunu ve yaşanan süreci öğrenmek için muhtarımızı ziyarete geldik. Uzun zamandır, kentsel dönüşümün yapılamadığı, çeşitli sebeplerle bir türlü gerçekleşmediği mahallemizin sorununu başından bu yana gelişmelerin içinde bulunan muhtarımızdan dinlemek istedik. Muhtarımız konuyu net olarak anlattı. İnşaat Mühendisi bir belediye başkanı adayı olarak ne olduğunu anladığımı söylemeliyim. Burada sürecin sürüncemede kalması sanki herkesin isteği olmuş. Deprem için tedbir almak, sağlıklı ortamlarda yaşamak, buradaki hayatı olağan akışı içerisinde dönüştürmek gibi konuları kimse dert edinmiyor. Efeler belediye başkanlığı burada doğrudan bir yetki kullanması gibi bir durumda değil. Ancak yapılacaklar var. Bunları yapmak lazım. Buraya tekrar gelip burada yaşayan ve kentsel dönüşememe durumundan doğrudan etkilenen vatandaşlarımız ile de görüşeceğiz ve yasal süreçleri ile de değerlendirme yapacağız. Her insan insanca yaşamayı hak eder. Biz bunu sağlamak için Demokrat Parti adayı olarak hizmete talip olduk ve bunu gerçekleştireceğiz. Her şey Efeler için" dedi.