Kendisi de bir esnaf olan inşaat mühendisi Hasan Dinçer Kıbrıs Caddesi esnafını ziyaret edip sorunlarını dinledi. Oldukça samimi bir havada geçen esnaf ziyaretinde esnafın sorunlarını, talep, görüş ve önerilerini dinleyen Hasan Dinçer; "Ülke ekonomisi zor bir süreçten geçiyor. Bu zorlu süreçte esnafımızın yanında olmak, onların dertlerine çözüm bulmak bizim görevimizdir. Kıbrıs Caddesi esnaf ziyaretinde gördüğümüz ilgi bizi fazlasıyla mutlu etti. Esnafımız bizleri çok samimi ve içten karşıladı. Komşu sayıldığımız tanıdık esnaf dostlarımız bizi bağrına bastı. Bize desteklerini bildirdiler. Bizi mutlu ettiler. Biz de onlardan Efeler Belediye Başkanlığı için destek istedik. Bizim esnafımız için yapabileceğimiz ne varsa belediye başkanlığı dönemimizde yapacağız. Bunun sözünü veriyoruz ve verdik. Tüm esnaf dostlarımıza bize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz. Bize güç ve moral verdiler" dedi.