Karşılıklı fikir alışverişi çerçevesinde gerçekleşen görüşmede birlikte neler yapılabilir sorusuna cevap arandı. Özellikle kadın çalışanların sorunları, kadın istihdamına yönelik projeler, kreş konuları ön plana çıktı.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Aydın Şube Başkanı Esen Serter; "Biz sağlıklı bir çerçevede yaşamak istiyoruz. Burada hava kirliliği var, sularımız kirleniyor, ürünlerimiz sağlığa zararlı olmaya başlıyor, özellikle jeotermal konusunu çok önemsiyoruz. İlimizde kanser oranı artıyor. Jeotermal doğru kullanılırsa yararlı olur, kentlerimiz bu kaynak ile ısınabilir."

Hasan Dinçer;"Biz göreve geldiğimizde siyasi gömleğimizi çıkarıp hizmet gömleğimizi giyeceğiz. Teknik özellikleri ağır basan bir meclis kurduk. Herkese eşit davranıp, tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olacağız."

Efeler Belediye Meclis Üyesi Adayı İlkinnur Kaya, "Biz yaşadığımız kente değer katmak için çok sayıda proje hazırladık. Ben bir anne olarak kaldırımlarda yürüyemiyorum, engelli insanlarımız nasıl yürüsün? Engelsiz Kent Efeler Projesini bu nedenle önemsiyoruz. Kreş projelerimiz, EFEMEK Meslek Edindirme projemiz, Mobil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi projemiz, Kadın Sığınma Evi Projemiz, Alzheimer Merkezi Projemiz, Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezleri Projelerimiz gibi fark yaratacak çok sayıda projemiz var."

Efeler Belediye Meclis Üyesi Adayı Özgür Kırkağaçlıoğlu;"Biz teknik ekip olarak Efeler kentinin sorunlarını çözmek için ayağı yere basan, uygulanabilir hazırlanan projelerimiz var. Jeotermal enerji konusunda daha verimli ve çevreye zararsız uygulamalar var. Kendi enerjimizi üretebileceğimiz çatı sistemlerini kuracağız."