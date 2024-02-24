Seçim çalışmaları kapsamında Aydın’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Dinçer; Aydın Kültür ve Turizm Derneği yöneticilerini dernek binasında ziyaret ederek, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Dernek başkanı Fatma Yazıcı ile toplumu birleştiren ve ayakta tutan unsurlardan birisi olan kültürümüz ve Aydın turizmi hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

“Aydın turizmi bizim için hazine niteliğinde”

Aydın Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Yazıcı kısaca derneğin kuruluş amacı, faaliyetleri ve gelecekteki planları hakkında bilgi verdi. Yazıcı; “Aydın, Dünya’nın ve Türkiye’nin turizmde söz sahibi olan marka şehirlerinden birisidir. 22 Antik kenti, doğası, denizi, tarımı bereketli toprakları ile bir hazine niteliği taşımaktadır bana göre. Bizler o kadar şanlıyız ki Aydın 12 ay turizm olanakları ile yaşanacak bir şehir özelliğine sahiptir. Aydın deyince insanların aklına ilk olarak Kuşadası ve Didim ilçeleri ile ünlü bir şehir gelir. Keşfedilmeyi bekleyen eşsiz koylarının yanında birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihe ışık tutan, birbirinden eşsiz güzellikteki antik kentleri ve daha birçok güzelliğe sahip, şanslı bir il gelir. Oysa Aydın, sahip olduğu değerlerle sadece revaçta olan yaz aylarındaki turizmle değil, 12 ay turizm potansiyeline sahip olan Türkiye’nin turizm gelirlerine oldukça büyük katkı sağlayan bir ilimizdir. Alternatif turizme (spor, sağlık, kış, inanç, yayla, kongre ve fuar, yat, su altı dalış, mağara ve hava sporları turizmi gibi) olan ilgiyi arttıracak çalışmalar yapılabilirse ilimiz dünya turizminde çok çok önemli bir yerde olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

“Aydın turizminin değeri bilinmeli”

Dernek başkanı Fatma Yazıcı ve yönetimin sorularını yanıtlayan Dinçer yaptığı açıklamada; “Aydın'ın içerisinde bulundurduğu turizm hazinesini hem ulusal hem de uluslararası açıdan tanıtmak ve turizmi geliştirmek amacıyla Aydınımızın tüm dinamikleri birlikte hareket etmelidir. Birlik ve beraberlik içerisinde koordineli çalıştığımız takdirde turizmde marka kent olma yolunda kararlılıkla ilerleyebiliriz. Örneğin ilimizde, turizm talebi yaratabilecek çekici unsurlar arasında, eski kentsel dokuları bulunan özellikli tarihi yöresel konut yapılarını ayağa kaldırabiliriz. İlimize has incir, zeytin, pamuk adına ulusal boyutta festivaller düzenleyebiliriz. Otantik yöresel halı/kilim dokuma tezgâhlarını yeniden canlandırabiliriz. Geleneksel deve güreşlerimizi uluslararası boyuta getirebiliriz. Kısacası çeşitli inanç ve kültürlerin kesişme noktası olması yönüyle turizmde hak ettiği konuma ulaşma adına kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum işbirliği ile yoğun çalışmalar yapılmalıdır. Turizmciler her sezonu dolu dolu geçiriyor, fakat bu durum sadece turizm işletmecilerinin işine yarıyor, yöre halkı turizmden yeterince payını alamıyor. Belediyecilik anlamında sivil toplum kuruluşlarının ve devlet kurumlarının yanında halkla iç içe bütünleşerek işbirliği ile halkın da kazanmasını sağlayacağız“ dedi.

“En büyük hedefimiz, Aydın’a tarihimizi anlatan bir kültür evi kazandırmak”

Aydın’ın il tanıtımına katkı sağlamak adına, dernekleri adına birçok paydaş ile işbirliği yaparak projeler gerçekleştirdiklerini belirten Fatma Yazıcı; ‘’İlimizin tanıtımı için etkinlikler düzenledik. Yörük Ali Efe gibi bir kahramanımızın uluslararası anma etkinliğinde 100-150 yıllık yöremize 100 kıyafetleri halk defilesi şeklinde sergiledik. 40’a yakın ülkenin katılım sağladığı sempozyumda büyük beğeni topladık. Pandemi döneminde evlerinde sıkılan yaşlılarımız için bir öykü ve şiir yarışması düzenleyerek onların kendilerini önemli hissetmelerini sağladık ve kalıcı bir eser bırakarak mutlu olmalarını sağladık. Bu yazdıkları öykülerin sonucunda dereceye girenlere valimiz Hüseyin Aksoy’un katılımıyla ödüllerini verdik ve kitap haline getirdik. “Çınarların Kaleminden Dökülenler” adını verdiğimiz kitap beş bin adet basıldı. Geçtiğimiz aya bir yayın evinden gelen teklifle kitabımız İngilizceye çevrilerek dünya ülkelerine gönderilecek. Cumhuriyet Bayramı’nda 370 kadın katılımcı ile geçmişten günümüze Cumhuriyet kadınlarının kıyafetleriyle yürüyüş gerçekleştirdik. Yine ülkemizden 58 ilin, yurt dışından 18 ülkenin katılımıyla Kahraman Türk kadınlarını kıyafetleriyle birlikte tiyatral gösterim ile tanıtımını yaptık. Yakında zamanda eski halı ve kilim tezgâhlarını köylerde faaliyete geçirdik. En büyük hayalimiz şehrimize bizi ve bizim kültürümüzü, geçmişimizi, tarihimizi anlatan bir kültür evi kazandırmak. Bunun için de görüşmelerimiz devam etmektedir. Buna benzer birçok projeye imza attık. Son olarak Aydın’da konaklaya depremzede vatandaşlarımızla 13 Nisan tarihinde düzenlediğimiz iftar yemeğinde buluştuk’’ dedi.