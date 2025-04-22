Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan’ı hastanede tedavi gören çocuklarla paylaşarak, onlara unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu hastanede tedavi gören çocuklarla paylaştı. Miniklere hastane ortamında bayram coşkusu yaşatan etkinlik, onlara sanat ve eğlenceyle dolu bir gün sundu.

ŞEHİR HASTANESİ’NDE UNUTULMAZ BİR 23 NİSAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geleneksel kutlamalarla sınırlı bırakmadı. Bu bağlamda Büyükşehir, Kocaeli Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi’nde tedavi gören çocuklar için anlamlı bir 23 Nisan etkinliği düzenledi. Etkinlik alanına katılamayan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’nin bu sürpriziyle bayramı hastanede coşkuyla kutladı.

TÜRK BAYRAKLARI İLE RENKLİ BİR ATMOSFER

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün “23 Nisan’da Umut Ol - Yüz Güldüren Sanat” projesi, çocukların psikolojik iyileşme süreçlerine de katkı sağladı. “Kat’ı Sanatı” atölyesiyle çocuklar sanatsal yaratıcılıklarını ortaya koyarken, KBB Konservatuvarı Oda Orkestrası Şefi Engin Şen, viyolonsel dinletisiyle çocukları müziğin huzur verici dünyasına davet etti. Palyaçoların gösterileri, balonlar ve Türk bayrakları ile renkli bir atmosferde, bayram coşkusu yaşatıldı. Büyükşehir, sadece bayramı kutlamakla kalmayıp, çocukların moral ve motivasyonunu artırarak, onların iyileşme süreçlerine de katkı sağladı.

MİNİKLER BAYRAMIN NEŞESİNİ DOYASIYA YAŞADI Çocuklar, etkinlik alanında bir araya geldikleri palyaçolarla dans ederek keyifli anlar yaşadı. Danslarla, kahkahalarla dolu olan etkinlik, miniklere bayramın neşesini doyasıya yaşattı. Çocuklar, boyama etkinliklerinin ardından pamuk şekerle neşeyle dolu anlar yaşarken, hediye edilen hikâye kitapları, yapbozlar ve balonlarla bayram coşkularını pekiştirdi.

AİLELERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Hastanedeki çocukların aileleri de bu anlamlı etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Aileler, “Çocuklarımız bayram için etkinlik alanına katılamadılar ama Büyükşehir Belediyesi bize bu güzel sürprizi yaparak, bayramı hastanede kutlamamıza olanak sağladı. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim için her şeyden değerli. Bu anlamlı jest için çok teşekkür ederiz” dediler.

BİR BAYRAMDA DAHA HEP BİRLİKTE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan’ı yalnızca meydanlarda değil, hastanede tedavi gören miniklere de taşıyarak, onların bayram sevinçlerini paylaştı. Büyükşehir’in bu anlamlı projesi, hem hastanedeki çocuklar hem de aileleri için unutulmaz anılar biriktirirken, 23 Nisan’ın ne kadar özel bir gün olduğunu bir kez daha hatırlattı.