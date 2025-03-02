Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçların karıştığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılın ilk iki ayında gerçekleştirilen denetimleri de paylaştı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte motosiklet denetimleri ile ilgili istatistikleri paylaştı.



Yılın ilk iki ayında trafik ekiplerince toplamda gerçekleştirilen 1 milyon 547 bin 776 adet denetime karşı 326 bin 472 adet işlem yapıldığına dikkati çeken Bakan Yerlikaya, motosiklet kullanırken lütfen dikkatli olunmasını istedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1896087894789411259

"Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim" uyarısında bulunan Bakan Yerlikaya, motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerinin yanı sıra Polis ve Jandarma Asayiş Motosikletli Timleri başta olmak üzere diğer birimlerin denetimlerinin yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti.