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Bünyesindeki fidanlıklarda kendi çiçeğini kendisi üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yıllık yazlık ve kışlık olmak üzere 1.5 Milyon çiçek tohumu ile her mevsime uygun çiçek üretimini sürdürüyor. Fidanlıkta yetiştirilen çiçekler

kentin ana arterler, caddeler ve bulvarları süslüyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Vali Ziyaeddin Akbulut Fidanlığında kurduğu seralarda yaz ve kış mevsimi için ürettiği tohumlardan yıllık 1.5 milyon çiçek üretimi gerçekleştirdi.

Şanlıurfa’da Cadde, sokak ve refüjleri süsleyen çiçekler daha önceleri satın alınırken Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla, bünyesindeki fidanlıklarda yetiştirdiği çiçek ve gül fidelerinin belirlenen noktalara dikimini gerçekleştiriyor.

Tagetes, Petunya, Vinca, hercai menekşe gibi farklı türlerde yetiştirilen çiçek ve güller çeşitli aşamalardan geçirilerek kurulan seralarda modern sulama teknikleriyle sulanarak dikime hazır hale getiriliyor.