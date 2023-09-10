Nazilli’de son 40 gün içerisinde başta kasten öldürme, yaralama gibi şahsa karşı işlenen suçlar ile evden hırsızlık, dolandırıcılık ve motosiklet hırsızlığı gibi mala karşı işlenen suçlarda İlçe Emniyet Müdürlüğü 24 şahsı tespit edip yakaladı. Ekipler ayrıca aranması olan 16 şahsı da yakalayıp cezaevine teslim etti.

Nazilli’de son haftalarda yapılan başarılı çalışmaların ardından özellikle motosiklet hırsızlığında geçmiş yıllara oranla yüzde 30, evden hırsızlıklarda ise yüzde 20 düşüş sağlandı. Mala karşı suçlarda aydınlatma oranı yaklaşık yüzde 70 olurken, bu oran şahsa karşı işlenen suçlarda ise yaklaşık 95’e yaklaştı. Yine bu süre zarfında 30 adet hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.