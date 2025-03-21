Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Sağlıklı Yaş Almanın Yolları Nedir?” konulu etkinlikte uzman hekimler, sağlıklı ve bilinçli yaş almanın yollarını Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinlerine anlattı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda kapsamında, Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi’nde, “Sağlıklı Yaş Almanın Yolları Nedir?” başlıklı bir söyleşi düzenledi.

Söyleşiye, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bakar, Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Çaycı, Bursa Şehir Hastanesi Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Olgun Deniz, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar katıldı.

Moderatörlüğünü Acil Tıp Uzmanı Dr. Kamuran Çelik’in yaptığı söyleşide, yaşlanma hızının yavaşlatılabileceği aktarılırken, egzersiz hareketlerinin önemine dikkat çekildi. Söyleşide ayrıca doğru fiziksel aktivitenin önemi, yaşlanmayı geciktiren yöntemler ve egzersiz hareketleri de paylaşıldı. Uzmanlar, yaşlanma sürecinin tamamen durdurulamayacağını, ancak sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla, hızının yavaşlatılabileceğini vurguladı.

İlgiyle takip edilen söyleşinin sonunda, katılımcılar da soru yönelterek, konu hakkında detaylı bilgi sahibi oldular.