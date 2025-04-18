Hyundai Motor Türkiye, bu yıl ilk kez düzenlediği Hyundai Resim Yarışması’nın ödül törenini İzmit’te bulunan fabrikasında düzenledi. Kocaeli genelinde 100’den fazla resim arasından dereceye giren öğrencilere, çizdikleri resimlerinin 3-D baskılı maketleri ve hediye çekleri verildi.KOCAELİ (İGFA) -Hyundai Motor Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl ilk kez düzenlediği resim yarışmasıyla çocukların dünyadaki sorunları çözecek araç hayallerine hayat verdi.

“Dünyayı İyileştiren Araçlar” temasıyla Kocaeli genelinde ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açtığı yarışmada fırsat eşitliğini gözeterek özel eğitim öğrencilerini ayrıca değerlendirmeye aldı ve ödüllendirdi.

Hyundai Motor Türkiye, çocuklara sürdürülebilir, yenilikçi ve daha iyi bir dünyayı mümkün kılan ulaşım çözümleri hayal etme fırsatı sundu.

100’ün üzerinde başvurunun yapıldığı yarışmada, dereceye giren öğrencilere kendi çizimlerinin 3 boyutlu baskı maketleri ve çeşitli ödüller verildi.

Ödül törenine katılan tüm öğrencilere katılım sertifikaları ve sürpriz hediyeler verildi.

Hyundai Motor Türkiye’nin İzmit’teki fabrikasında düzenlenen ödül törenine Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, il protokolü, Hyundai yöneticileri, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

Hyundai Motor Türkiye CEO’su YongJin Alex Kim, yarışmayla çocukların hayal dünyasına ortak olmak ve onların gözünden dünyayı iyileştiren araçları görmek bizim için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, her bir resimin daha yaşanabilir bir dünya için umut verici fikirler barındırdığını söyledi.