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Uzun süredir tartışma konusu olan CHP Didim Adayı belirleme sürecinde mevcut Başkan Deniz Atabay ismi ön planda olsada, en çok konuşulan isim Başak Kamacı olarak konuşuluyordu.

Sosyal medya Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımla CHP Didim Adayının Başak Kamacı olduğunu duyuran Barış Yarkadas'ın üzerine bir çok haber sitesi Didim Adayının Kamacı olduğunu haberlestirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu, ciddi tartışmaların yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Meclisinin aldığı son karar üzerine CHP Didim Belediye Başkan Adayıının kesin olarak Hatice Gencay olduğu duyuruldu.

Bunun üzerine yapılan son değerlendirme sonucu, Didim Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Hatice Gencay olduğu kesinlik kazandı.

Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere tüm İlçe Belediye Başkanları belirlenmiş oldu.

Buna göre Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Adayları şu şekilde:

Büyükşehir: Özlem Çerçioğlu

Bozdoğan: Galip Özel

Buharkent: Ali Okkalı

Çine: Mehmet Kıvrak

Didim: Hatice Gencay

Efeler: Anıl Yetişkin

Germencik: Murat Zencirci

İncirliova: Osman Gökmen

Karacasu: Mustafa Büyükyapıcı

Karpuzlu: Tuğrul Ozan

Koçarlı: Özgür Arıcı

Köşk: Alper Aydoğan

Kuşadası: Ömer Günel

Kuyucak: Uğur Doğanca

Nazilli: Ertuğrul Tetik

Söke: Mustafa İberya Arıkan

Sultanhisar: Osman Yıldırımkaya

Yenipazar: Malik Ercan

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer