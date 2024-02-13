Uzun süredir tartışma konusu olan CHP Didim Adayı belirleme sürecinde mevcut Başkan Deniz Atabay ismi ön planda olsada, en çok konuşulan isim Başak Kamacı olarak konuşuluyordu.
Sosyal medya Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımla CHP Didim Adayının Başak Kamacı olduğunu duyuran Barış Yarkadas'ın üzerine bir çok haber sitesi Didim Adayının Kamacı olduğunu haberlestirdi.
Yapılan değerlendirmeler sonucu, ciddi tartışmaların yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Meclisinin aldığı son karar üzerine CHP Didim Belediye Başkan Adayıının kesin olarak Hatice Gencay olduğu duyuruldu.
Bunun üzerine yapılan son değerlendirme sonucu, Didim Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Hatice Gencay olduğu kesinlik kazandı.
Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere tüm İlçe Belediye Başkanları belirlenmiş oldu.
Buna göre Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Adayları şu şekilde:
Büyükşehir: Özlem Çerçioğlu
Bozdoğan: Galip Özel
Buharkent: Ali Okkalı
Çine: Mehmet Kıvrak
Didim: Hatice Gencay
Efeler: Anıl Yetişkin
Germencik: Murat Zencirci
İncirliova: Osman Gökmen
Karacasu: Mustafa Büyükyapıcı
Karpuzlu: Tuğrul Ozan
Koçarlı: Özgür Arıcı
Köşk: Alper Aydoğan
Kuşadası: Ömer Günel
Kuyucak: Uğur Doğanca
Nazilli: Ertuğrul Tetik
Söke: Mustafa İberya Arıkan
Sultanhisar: Osman Yıldırımkaya
Yenipazar: Malik Ercan