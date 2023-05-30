Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde önceki gün yaşanan şiddetli sağanak yağış uyarısının ardından bölgedeki bazı mahallelere sel ve su baskınları yaşandı. Yaşanan doğal afetin ardından ekipler bölgede selin yaralarını sarmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de bölgede yağıştan etkilenen vatandaşların yanında yer alıyor. İncirliova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, Koçarlı Yeniköy Mahallesi ve İncirliova ilçesinde şiddetli yağmurdan etkilenen aileleri ziyaret ederek saha çalışması yapıp, vatandaşlar ile görüşme sağladı.