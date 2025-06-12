Türkiye’de inşaat maliyet endeksi Nisan 2025’te hem yıllık hem aylık bazda artış gösterdi. Verilere göre işçilik maliyetlerindeki yükseliş dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Nisan 2025’te bir önceki aya göre yüzde 1,67, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,69 artış kaydetti. Malzeme ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş, sektördeki fiyat baskısını gözler önüne serdi.

MALZEME VE İŞÇİLİKTE ARTIŞ SÜRÜYOR

İnşaat maliyet endeksinde, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,01, işçilik endeksi ise yüzde 1,07 artış gösterdi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 18,00 artarken, işçilik endeksi yüzde 31,82’lik daha yüksek bir sıçrama yaptı. İşçilik maliyetlerindeki bu keskin yükseliş, sektörün maliyet yapısında önemli bir etken olarak öne çıktı.

BİNA İNŞAATINDA YÜKSELİŞ HIZ KESMEDİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, Nisan 2025’te aylık yüzde 1,76, yıllık ise yüzde 23,14 artış gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,15, işçilik endeksi yüzde 1,11 yükselirken; yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 18,96, işçilik endeksi ise yüzde 30,93 artış kaydetti. Bu veriler, bina inşaatında maliyet baskısının devam ettiğini ortaya koydu.

BİNA DIŞI YAPILARDA DAHA DÜŞÜK ARTIŞ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık yüzde 1,36, yıllık yüzde 21,22 artış gösterdi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,58, işçilik endeksi yüzde 0,92 artarken; yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 15,08, işçilik endeksi ise yüzde 35,10 yükseldi. İşçilik maliyetlerindeki yıllık yüzde 35,10’luk artış, bina dışı yapılar kategorisinde dikkat çeken en yüksek oran oldu.