Aydın’ın yardımseverliğiyle tanınan iş adamı, AK Parti Aydın Milletvekili A. Adayı Rıdvan Eşin, ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hayrına lokma döktürdü.

Depremin ilk gününden itibaren iş makinelerini ve personellerini afet bölgesine yönlendiren Eşin, o bölgeye gitmesi gereken yardımların ulaşması için de seferber olmuştu. Depremzedeleri yine unutmayan Eşin, hayatını kaybedenler için Efeler, Nazilli, Söke, Kuşadası ve Davutlar’da eş zamanlı lokma hayrı organize etti.

Hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Eşin; “Yaralarımızı birlikte saracağız Türkiyem” diyerek, herkesi depremden etkilenen 11 ilimiz için daha çok mücadele etmeye davet etti.