İş Adamı Rıdvan Eşin’i AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten karşıladı. Başvuru belgelerini Başkan Ökten’e teslim eden Rıdvan Eşin ardından basın mensupları ve vatandaşa hitaben şu açıklamalarda bulundu.

Eşin yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı; “Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum Kardeşlerim. Öncelikle 6 Şubat tarihinde Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve 15 Şubat tarihinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar ve geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Rabbim Ülkemizi bu ve benzeri felaketlerden korusun.

Kardeşlerim; İnsanı insan yapan kendi dışındaki insanların dertleri ile dertlenmesi, onların mutluluğu ile mutlu olmasından geçer. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir ve yine İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydası olandır tarzındaki yaklaşımlar insan olarak bizlerin, kendimiz dışındaki insanların hayatlarına da dokunma sorumluluğunu bizlere yüklemiş bulunmaktadır.

Bugüne kadar pek çok alanda elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince insana ve insanlığa faydalı çalışmalar yapmaya çalıştık ve yapmaya devam ediyoruz. Hayatımızın bundan sonraki sürecinde, siz değerli kardeşlerime, Şehrime ve Ülkeme daha faydalı işler yapmak adına yeni bir yola girmiş bulunuyorum. Siyaset insanlara hizmet etmenin tek yolu olmayıp, bu yollardan sadece bir tanesidir. Çıktığımız bu yolda sonuç ne olursa olsun bu bizim insanlığa ve memleketimize hizmet etme aşkımıza engel olmayacaktır.

Kardeşlerim; Siyaset insana hizmet etmek ve insanların hayatlarını daha iyi hale getirmek için yapılır, insanı yaşat ki Devlet yaşasın anlayışı da bu ifadeyi desteklemektedir. Toplumsal çıkarların bireysel çıkarlara kurban edilmediği bir anlayış için yola çıkıyoruz, yaşadığımız bu güzel şehri sizin adınıza Parlamento da en iyi şekilde temsil etmek için yola çıkıyoruz. Güzel Aydınımızın bütçeden daha fazla pay alması, bu şehre daha fazla hizmet gelmesi için yola çıkıyoruz.

Kardeşlerim; Hepimizin çocukları var ve çocuklarımızın geleceği bizler için en önemli konulardan bir tanesini teşkil ediyor, onların adil bir Ülkede, refah içerisinde ve güvenilir bir ortamda yaşamaları hepimizin yegane gayesi. Onlara bu geleceği sağlamaya çalışmak ise her anne ve babamın boynunun borcu, bu sebeple bir ebeveyn olarak da bu sorumluluğun altına elimizi koyuyoruz. Çıktığımız bu yolun hayırlara vesile olması temennisiyle, tüm kardeşlerimize selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Haber: Cemil Ağırbaşer - Kameraman: Hasan Kısacık



