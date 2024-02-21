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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşu İSKİ, Avrupa yakasında 17 ilçenin karışık sistem çalışan atık su hatlarını yeniledi ve 48 derenin ıslahını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa yakasında 17 ilçenin (Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu) karışık sistem çalışan atık su hatlarını yeniledi.

“Avrupa 1. Bölge” olarak adlandırılan alanda; eksik, yetersiz kesitli dereleri ıslah eden İSKİ, mevcut ıslahlı ve ıslahsız dereler ile atık su kollektör hatlarının bakım, onarım ve temizliği yaparak, halk sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bölgedeki 48 ayrı dere temizlenirken, 17 ilçenin atık su arıtma tesislerinin yükünü hafifletmek ve tıkanıklıklardan kaynaklanan taşkınları önlemek için, 582.000 metre kollektör temizliği gerçekleştirildi. Dere ıslahı, mevcut derelerin bakımı, dere ve kollektör temizliği işleri kapsamında yapılan yatırımın güncel bedeli 1 milyar 260 milyon lira oldu.

“17 İLÇEDE ALTYAPI YATIRIMLARINA AYIRDIĞIMIZ PARA, 33 MİLYAR 543 MİLYON LİRAYI GEÇMİŞ DURUMDA”

“Avrupa 1. Bölge Dere Islahı ve Bakım ve Onarımı Açılış Töreni”, ıslah edilen Kağıthane Deresi’nin yanında, Hamidiye Mahallesi’nde düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’nın konuşma yaptığı törene; CHP milletvekili Zeynel Emre, CHP Parti Meclisi üyesi Mahir Yüksel, CHPNin Kağıthane Belediye Başkan adayı Tonguç Çoban, Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç, Esenler Belediye Başkan adayı Hasan Dalkıran ve Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen katıldı.

Sarıyer'den Esenler'e, Beyoğlu'ndan Bahçelievler'e, Fatih'ten Arnavutköy'e, Beşiktaş'tan Sultangazi'ye, çok geniş bir alanda, yaklaşık 5,5 kilometre dere ıslahı imalatı yaptıklarını belirten İmamoğlu, “17 ilçede altyapı yatırımlarına ayırdığımız para, 33 milyar 543 milyon lirayı geçmiş durumda. Tüm bu çalışmalarla, 17 ilçede, 48 derede ıslah ve bakım çalışması da yapılarak, temizlik ve kesit genişletme çalışmaları gerçekleştirdik. Su baskınları ve denize atık su karışmasını önlemiş olduk” dedi.