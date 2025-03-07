İstanbul Bayrampaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler ve cenaze evleri için sıcak yemek hizmetini başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun bir süre önce proje olarak duyurduğu aşevi hizmeti, artık Bayrampaşalı vatandaşlara destek vermeye başladı.

Başkan Hasan Mutlu, Bayrampaşa’da dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, “Aşevi sözü vermiştik, sözümüzü tuttuk. İhtiyaç sahibi ailelerimize ve cenaze evlerine sıcak yemek hizmetini başlatıyoruz. Komşularımızın her zaman yanındayız” dedi.

Belediyenin sosyal destek çalışmaları kapsamında hayata geçirilen aşevi hizmetiyle, yemek ihtiyacı olan vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırılacak. Özellikle cenaze evlerinde taziye sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılamak adına büyük bir kolaylık sağlayacak olan proje, Bayrampaşalılar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Bayrampaşa Belediyesi yetkilileri, aşevi hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların belediyeye başvurabileceklerini belirtti.