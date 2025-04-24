İstanbul'da 23 Nisan 2025 tarihinde saat 12.49’da Silivri açıklarında meydana gelen depremler sonrası Beylikdüzü Belediyesi tüm birimleriyle teyakkunu sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Marmara Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul genelinde etkili olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Beylikdüzü Belediyesi, kriz yönetimini hızla devreye alarak vatandaşların yanında oldu.

Depremin ilk dakikalarından itibaren AFAD, sivil toplum kuruluşları ve Beylikdüzü Kaymakamlığı ile koordineli şekilde hareket eden Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde olağan üstü toplandı ve alınacak önlemler üzerinden bir yol haritası oluşturuldu.

Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi, Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı, Yakuplu Kent Ormanı ve 10 mahalle muhtarlığında kurulan mobil noktalarda vatandaşlara çorba ve sıcak yemek ikramında bulundu vebu noktalarda ekipler vatandaşlardan gelen talepleri yerinde dinleyerek anlık çözüm üretti. Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Av. Önder Serkan Çebi isedeprem toplanma alanlarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Depremin ardından okul, cami ve kapalı spor salonları gece boyunca barınma amaçlı hizmet verirken, Pazar İstanbul Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi, BeylikdüzüÖğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisive Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’ndeki geçici barınma alanları da vatandaşların kullanımına açıldı. Ayrıca Beylikdüzü Mutfak ve Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi, olası ihtiyaçlar için 24 saat faaliyet gösterdi. Öte yandanBeylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekipleri, olası artçı sarsıntılara karşı 24 saat nöbette olduğunu duyurdu. Öte yandan sağlık hizmetleri ekipleri de yaşlı, hasta ve bakım gereksinimi bulunan vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak, olası acil durumlarda müdahale için gece boyunca hazır bekledi.