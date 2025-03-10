İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından ‘Çevrimiçi Bilişim Eğitim Lansmanı ve Teknoloji Festivali’ düzenlendi. Gençlerin geleceğin teknolojileriyle buluştuğu ve TALENT14 Dijital Eğitim Platformu’nun tanıtımının yapıldığı etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yerel belediye tarafından düzenlenen “Çevrimiçi Bilişim Eğitim Lansmanı ve Teknoloji Festivali”, gençleri geleceğin teknolojileriyle buluşturdu.



Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte yapay zekâ, siber güvenlik, robotik kodlama gibi alanlarda atölyeler düzenlendi.

Programda gençlerin bilişim alanında uzmanlaşmasını sağlayacak TALENT14 Dijital Eğitim Platformu tanıtıldı.Özellikle lise öğrencilerine yönelik hazırlanan sistemde; robotik kodlama, yapay zekâ, oyun geliştirme ve siber güvenlik eğitimleri yer alacağı program kapsamında yarışmalar ve ödüllerin de düzenleneceği kaydedildi.

Çevrimiçi Bilişim Eğitimi Lansmanı ve Teknoloji Festivali'nde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçeyi teknoloji ve inovasyon merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı. Başkan Çalık, amaçlarının Türkiye’nin teknoloji haritasına Beylikdüzü’nü eklemek olduğunu belirterek, "Artık otobüsü kaçırma lüksümüz yok. Beylikdüzü’nü, inovasyonun ve bilimin kalbi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Başkan Çalık, hedeflerinin bin 200 öğrenciye ücretsiz dijital bilişim eğitimi vererek ‘Beylikdüzü Teknoloji Takımları’nı kurmak olduğunu belirterek, İstanbul Bilgi Üniversitesi ile iş birliği yaptığımız Beylikdüzü Teknoloji Merkezi’nde gençleri AR-GE süreçlerine dahil ettiklerini, dijital sınıflarda dereceye girenler, yüz yüze atölyelerde proje geliştirileceğini söyledi.

“Artık otobüsü kaçırma lüksümüz yok" diyen Başkan Çalık, "Beylikdüzü’nü, inovasyonun ve bilimin kalbi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı, Planetaryum ve Smart Sky Gözlemevi gibi yatırımlarla bilimsel merakı ateşliyoruz. Bizim dönemimizde aileler ‘Başımıza icat çıkarma’ derdi. Artık çocuklarımızın icat çıkarmasını istiyoruz.Beylikdüzü’nün gençleri, Türkiye’nin teknoloji haritasını değiştirecek. İnanıyoruz ki, bu merkezlerde geleceğin Aziz Sancar’ları yetişecek.Türkiye’nin teknoloji ekosistemine yön verecek. Yolunuz açık olsun, gençler! Sizinle gurur duyuyoruz” diye konuştu.