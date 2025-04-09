İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası’nı geleceğin teminatı öğrencilerle birlikte coşkuyla kutladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla çocukların gözünden güvenlik, teknoloji ve sanatın buluştuğu etkinliklerde, robotik kodlama sergisi, resim sergisi ve şiir dinletisi gibi anlamlı programlar düzenlendi.

Sultanbeyli'de İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın da katıldığı organizasyonda, Emniyet Teşkilatı’nın fedakârlık ve kahramanlıkla dolu geçmişi, yarının umudu gençlerle birlikte anlatılarak, aktarıldı.

Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizle birlikte, 10 Nisan Polis Haftası’nı coşkuyla kutladık.???? Robotik kodlama sergisi,???? Resim sergisi,????️ Şiir dinletisi gibi birçok anlamlı etkinlik düzenlenerek, gençlerimizin gözünden güvenlik, teknoloji ve sanat bir araya getirildi.… pic.twitter.com/fggRzlAjsA— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) April 8, 2025

Etkinlikler, polis ve halk dayanışmasını güçlendirirken, öğrencilerin yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu bir platform oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu özel günü gençlerle birlikte kutlamanın gururunu yaşadı.