İstanbulluların uygun fiyatlı ve kaliteli menüsüyle beğenisini kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantaları'nın 18'inci şubesini Eyüpsultan'da açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun imza projelerinden Kent Lokantalarının 18’inci şubesi Eyüpsultan’da hizmete girdi.

Uygun fiyatı, kaliteli ve besleyici menüsüyle beğeni düzeyi yüzde 80’i aşan projenin açılışı Eyüpsultan halkının yoğun ilgisi altında gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanan ve 4 çeşitten oluşan menüyü Eyüpsultan halkına sunacak şubenin açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan katılımıyla gerçekleşti. Aslan’a CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekilleri Engin Altay, Yunus Emre ve Fethi Açıkel ile CHP Parti Meclisi Üyesi Burcu Mazıcıoğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen eşlik etti.

İstanbul Planlama Ajansı'nın Mart 2025 Barometresi’ne göre Ekrem İmamoğlu döneminde başlatılan Öğrenci Yurtları, öğrenci bursu, kreş, Halk Süt, Anne Kart, Askıda Fatura gibi beğeni düzeyi en yüksek icraatlardan olan Kent Lokantası’nın açılışı kendiliğinden duyup gelen ve İmamoğlu’na desteklerini iletmek için gelenlerle birlikte yoğun ilgi altında gerçekleşti.

İmamoğlu’na destek tezahüratlarında bulunan kalabalığa hitaben Özmen, Aslan ve Zeybek birer konuşma gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Kent Lokantası aynı anda 100 misafir ağırlayacak kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Başkanvekili Nuri Arslan, Eyüpsultan Kent Lokantasında da yalnızca Kadın personel istihdam edileceğini söyledi. Aslan, "Her gün İBB Lojistik Destek Merkezinin hijyenik mutfaklarında deneyimli aşçılarla özenle hazırlanan ve dört çeşitten oluşan menü Eyüpsultan Kent Lokantası'nda uygun fiyat ile tablet usulü servis edilecek. Eyüpsultan Kent Lokantası'yla beraber İstanbul'un İstanbul'da İBB'nin 18 tane kent lokantası oldu" dedi.

İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Aklı, gönlü, İstanbul'da, Eyüpsultan'da, Sazlıdere'de, Arnavutköy'de” diyen Başkanvekili Nuri Aslan, “Kimse onun dört duvara sığacağını zannetmesin. Kimse onun yokluğunda İstanbul'da bir şeyler yapabileceğini zannetmesin. Yeni bir Kent Lokantasının İstanbullularla buluşacak olmasından büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyor” diye konuştu.