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Yapılan açıklamada, “20 Nisan Pazar günü Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Aralık Caddesi’nde enerji hatlarının nakil çalışmaları gerçekleştirileceğinden güzergâh trafiğe kapalı olacaktır. Araç sürücülerimizin alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica olunur” denildi.

Bu kapsamda Serdivan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Aralık Caddesi’nde yapılacak ‘Enerji hatlarının nakil’ çalışmaları sebebiyle trafiğe kapalı olacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına alternatif yolları kullanmaları gerektiği bildirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Aralık Caddesi’nde gerçekleşecek altyapı çalışmaları için vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Aralık Caddesi’nde yapılacak enerji hatlarının nakil çalışmaları için sürücüleri uyardı. Güzergâh çalışmaları kapsamında 20 Nisan Pazar günü trafiğe kapalı olacak.

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