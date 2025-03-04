İstanbul'da hazı hafriyat kamyonu sürücülerinin gerçekleştirdiği ve şehir içi trafik akışını olumsuz etkilediği yol kapatma eylemine yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıkllama geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da çalışan hafriyat kamyon şoförlerinin Gebze'deki döküm sahasına giriş izinlerinin kapatılması dolayısıyla Kartal ve Maltepe D-100 Karayolu'na çıkarak durumu protesto etti. Seslerini duyurmak için eylem yapan kamyoncular, trafiği kilitledi.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bazı hafriyat kamyonu sürücülerinin gerçekleştirdiği yol kapatma eylemi ve şehir içi trafik akışını olumsuz etkilediğini belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına emniyet güçleriyle koordineli olarak sürecin takip edilerek, trafik akışının en kısa sürede normale dönmesi için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şehir planlaması, çevresel sürdürülebilirlik ve halk sağlığına öncelik veren bir anlayışla çalışmalarımıza devam ettiklerini belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, şehir içindeki hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının düzenli ve çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla ilgili yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapıldığının altı çizilen açıklamada, "Bu kapsamda, 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda, İstanbul’da hafriyat döküm alanlarının etkin kullanımı ve denetimi konusunda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Hafriyat sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlarla iş birliği içinde, şehir içi atık yönetimi süreçlerinin en verimli şekilde yürütülmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" denildi.

Büyükşehir'den yapılan yazılı açıklamada, 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda, İstanbul’da hafriyat döküm alanlarının etkin kullanımı ve denetimi konusunda düzenlemeler üç madde de özetlendi:

"1-Kocaeli Protokolünün Sona Ermesi: İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri arasında 2008 yılında imzalanan ve Kocaeli sınırları içinde hafriyat dökümü yapılmasını sağlayan protokol, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Şile Sahilköy bölgesindeki rehabilitasyon sahasının yeterli kapasiteye sahip olması sebebiyle sona erdirilmiştir.

2-Hafriyat Kabul Belgelerinin İptali: Protokolün sona ermesi ve İstanbul sınırları içinde yeterli döküm kapasitesinin oluşması nedeniyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda, 08 Ekim 2024 itibarıyla Kocaeli sahalarına yeni Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atık Taşıma ve Kabul Belgesi düzenlenmesi durdurulmuş, mevcut belgelerin geçerliliği ise 5 aylık bir geçiş sürecinin ardından 25 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır.

3-Çevresel ve Şehir Planlaması Açısından Alınan Tedbirler: Söz konusu düzenleme, şehir içi hafriyat hareketliliğini etkin bir şekilde takip edebilmek, denetim süreçlerini daha sağlıklı yürütmek ve sektörde adil rekabet koşullarını sağlamak amacıyla yapılmıştır. İstanbul’daki döküm sahalarının yeterliliği göz önüne alındığında, il dışındaki sahalara yönlendirme yapılmasına gerek kalmamıştır."