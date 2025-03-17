İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Kültür Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, tarih ve kültürel mirasların siyasete alet edilmemesi gerektiğini kaydetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ayasofya’nın statüsü üzerinden yürütülen tartışmalara değinen İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, 2020-2022 yıllarındaki raporlara atıfta bulunarak, konunun siyasi bir araç haline getirildiğini söyledi.

Ayasofya’nın statüsünün 600 yıldır değişmediğini belirten Milletvekili Akalın, “Ayasofya bir camidir. 1935 yılında müze olarak da ziyarete açılmıştır. Avrupa’daki bazı kiliseler de hem ibadete hem de turistik ziyaretlere açıktır. Peki Ayasofya’nın bundan farkı nedir?” diye sordu.

Türkiye’nin egemenliği vurgusu yapan Akalın, “Ayasofya’nın egemenliği Türkiye Cumhuriyeti’nin tasarrufundadır. Burada egemenlik tartışması yapmak anlamsızdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Balkanlar’daki Osmanlı mirasına da değinen Akalın, “Bugün Kavala, Selanik, Drama ve hatta Atina’daki kültürel mirasları tartışmıyoruz. Neden? Çünkü artık yoklar. Oysa 1920’lerin fotoğraflarına bakarsanız, buraların camilerle dolu olduğunu görürsünüz. Bir müslüman olarak; buraların bir kültürel yapı olarak veya aynı Ayasofya gibi yapıları değiştirilmeden hıristiyanların ibadet ettiği bir yer olarak görmek beni üzmezdi, ancak maalesef bunlar yok edilmiştir.” diye konuştu.