İncirliova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programına İncirliovalı tasavvuf sanatçısı Ozan Şen’ın söylediği ilahiler ve semazen gösterisi eşlik etti.

“Özlediğimiz Bayramları Halkımızla Birlikte Yaşayacağız”

İncirliova’da düzenlenen iftar programında gazetecilere konuşan İyi Parti İl Başkanı Recep Taner, ‘Öncelikle Bölgesel Amatör Lig’e yükselen İncirliova Belediye Spor’umuzu canı gönülden kutluyorum.Ramazan bolluk bereket ve birliktelik ayıdır.İncirliova Belediye Başkanımız Aytekin Kaya’nın organize ettiği iftar programında İncirliovalı vatandaşlarımızla sohbet ettik.İncirliovalı hemşehrilerilerimiz ülkenin gidiş hattından memnun değil.Bizden yardım bekliyorlar.Tarla da ürettikleri ürün para etmiyor. Sattıkları 1 litre süt ile malesef 1 litre mazot alamıyorlar.Biz Millet İttifakı olarak göreve geldiğimizde bolluk, bereket geri gelecek.Toplumun her kesimini memnun edecek projelerimiz hazır. 14 Mayıs’ta milletvekili adaylarımızı Ankara’ya göndereceğiz, Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu da Cumhurbaşkanı yapacağız ve özlediğimiz bayramları halkımızla birlikte yaşayacağız.Allah hepimizin tuttuğu orucu kabul etsin.Şimdiden hepimizin Ramazan Bayramı mübarek olsun’ ifadelerini kullandı.

İncirliova Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programına İyi Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, İyi Parti İncirliova İlçe Baskani Mesut Günlay İyi Parti Efeler İlçe Başkanı İlhan Adıyaman, İyi Parti Germencik İlçe Baskani Sabahat Baltacı Toker, Milletvekili Adayları Ömer Karakaş,Ahmet Ertürk, Tuğça Canpolat Yılmaz, Erhan Algan, Semra Yücel, Fevzi Köse, Cemal Sarı ve 3bin’i aşkın vatandaş katıldı.

