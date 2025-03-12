İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ramazan ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarında yurttaşlarla buluşmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında dayanışma ruhuyla sofraların bereketini artırdığı iftarlarda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ev sahipliğinde Çeşme'de çeşitli programlara katılan Başkan Dr. Cemil Tugay, ilk olarak Çeşme Vizyon Ofisi'ni ziyaret etti. Çeşme Vizyon Ofisi Başkanı Şehir Plancısı Esra Koçdemir, ofisin çalışmaları ve hedefleri hakkında sunum yaptı.

Toplantıda İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Şehir Plancısı Faruk Göksu ve kurul üyeleri yer aldı. Ziyaretin ardından Başkan Tugay, Alaçatı ve Çeşme’de çarşı esnafıyla buluştu ve hayırlı işler diledi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Başkan Tugay'a Alaçatı Çarşısı ve Çeşme Çarşısı'nın Balıkçılar ile Terziler Sokağı'nda yapacakları projeleri anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftarda vatandaşlarla buluşan, yemek öncesinde yanında oturan iki yaşındaki Eliz Aygör'e oyuncak hediye eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu sofraların aynı zamanda bu ülkenin yurttaşları olarak eşit haklara sahip olunduğunun hatırlatıldığı zamanlar olması gerektiğini belirterek, "İnsanlarımızın yokluk içinde olmaması gerektiğini hatırladığımız zamanlar olmalı. Büyüğü, küçüğü, yaşlısı, genci, kadını, erkeği, yoksulu ve varsılı bir arada aynı masanın etrafında oturup aynı yemeği yemek, birbirimizi bu birlik beraberlik tablosu içinde görmek çok değerli. Kıymetini bilelim” dedi.