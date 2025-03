İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşe’de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kentin farklı mahallelerinde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Son olarak Akmeşe’deki halk iftarına ilgi yoğun oldu. Vatandaşlar aynı sofra etrafından dua edip oruçlarını açtı. Akmeşeliler, kendileriyle birlikte iftar yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i büyük bir sevgi ile karşıladı.

İftar programında konuşan Başkan Hürriyet, “Bu sene de aynı sofranın etrafında, aynı dualarda buluşmak nasip oldu. Her sene geleneksel olarak birlik ve beraberlik için iftarlarımızı yapıyoruz. Üreten bir belediyeyiz. Kendi öz kaynaklarımızla birçok hizmeti sunuyoruz. Açtığımız Aşevi sayesinde bu sofraları kurabiliyoruz.

Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu zorlu ekonomik koşullarda en iyi dua berekettir. Anıtpark’ta ücretsiz iftar soframız her gün halkımız için hizmette. Halk Et projemizi de başlattık. Piyasanın altından et satışlarımız devam ediyor. Bölge muhtarlarına emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.