Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Hobi ve Beceri Edindirme Kursları bünyesinde düzenlenen Yıl Sonu Resim Sergisi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Resim Kursu Eğitmeni Hande Sezer rehberliğinde çalışan kursiyerler, 2024–2025 eğitim dönemi boyunca karakalem, pastel, yağlıboya, akrilik ve sulu boya gibi çeşitli tekniklerle duygularını, düşüncelerini ve hayal güçlerini tuvallere taşıdı.

Sergide yaklaşık 80 eser yer almakta ve bu eserler yalnızca sanatsal becerileri değil, aynı zamanda katılımcıların iç dünyalarına dair güçlü birer ifade sunuyor.

Resim Atölyesi, çocuklardan yetişkinlere geniş bir yaş aralığına hitap ediyor. Sergilenen çalışmalar arasında klasik tuvallerin yanı sıra özgün tasarımların yer aldığı tişört çalışmaları da dikkat çekiyor. Bu yönüyle sergi, sanatın yalnızca bir teknik değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve ifade aracı olduğunu gözler önüne seriyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın, bireyin kendini ifade edebildiği, estetik duygusunu geliştirebildiği, toplumsal bağlarını güçlendirebildiği en güçlü alanlardan biri olduğunu belirterek, “Biz Bornova’da sanatı yalnızca profesyonellere ait bir alan olarak değil, her yaştan yurttaşın katılımıyla büyüyen bir kültür olarak görüyoruz. Bu sergi de bunun en güzel örneklerinden biri. Tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi yürekten kutluyorum” diye konuştu.

İzmir Bornova'daki sergi, 28 Mayıs'a kadar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.