İzmir Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Taşların Hafızası Söyleşi Serisi", kentin geçmişini ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - On kuşaktan fazla süredir Bornova’da yaşayan Levanten bir aileye mensup olan Mark Giraud, uzun yıllardır biriktirdiği bilgi ve belgeleri dijital bir haritaya dönüştürdü.

Bu kapsamda 21 Mart Cuma günü saat 17.00'de Dramalılar Köşkü'nde, yerel araştırmacı Mark Giraud, "Bornova Kentsel Miras Haritası" projesini anlatacak. Giraud, bu çalışmasını “Bornova’nın tersine mühendisliği” olarak tanımlıyor ve projeyi oluştururken kullandığı fotoğraflar, arşiv belgeleri, üç boyutlu çizimler ve tarihi evrakları söyleşide paylaşacak.

DİJİTAL KENT BELLEĞİ: BORNOVA’NIN GEÇMİŞİ GELECEĞE TAŞINIYOR

"Bornova Kentsel Miras Haritası" projesi, artık var olmayan yapıları, meydanları ve Levanten köşkleri gibi kent unsurlarını kapsamlı bir dijital bellek içinde topluyor. Mark Giraud, bu mekansal arayüzün doğrudan web erişimiyle herkesin kullanımına açık olduğunu belirterek, Bornova'nın tarihi dokusunu dijital dünyada yaşatmayı amaçladığını ifade etti. Haritaya https://map.bournabat.com/ adresinden erişilebiliyor.