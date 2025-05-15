İzmir Bornova Belediyesi, Altındağ bölgesinde dik yokuşlu sokaklarda başlattığı beton yol yapımı çalışmalarıyla ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Merkez Mahallesi'nde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ömer Eşki, toplamda 25 sokağın yenileneceğini ardından çalışmaların diğer mahallelerde süreceğini açıkladı.

BAŞKAN EŞKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol yapım çalışmaları kapsamında, özellikle dik yokuşlarıyla bilinen Altındağ bölgesinde beton yol çalışmalarına hız verdi. İlk beton dökümü, Merkez Mahallesi 4540/1 sokakta gerçekleştirildi. Çalışmaları Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalle muhtarı ve ilgili belediye bürokratlarıyla birlikte yerinde takip etti.

İLK ETAPTA 12, TOPLAMDA 25 SOKAK

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Ömer Eşki, “Sokakları betonlama işlemine ilk olarak en acil ve problemli olan sokaklardan başladık, devamında da ihtiyaçlara göre tüm sokaklarımızı asfaltlayacağız ya da betonlayacağız. Merkez Mahallesi’nde çalışma yapacağımız 12 sokağın ardından Çamkule ve Serintepe Mahalleleri’ne geçeceğiz. Bu bölgede beton dökeceğimiz toplam sokak sayısı 25 olacak” diye konuştu.

DAHA YAŞANABİLİR BİR BORNOVA İÇİN

Eşki, ulaşım konforunu artırmak için planlı ve kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Daha rahat ve konforlu ulaşım ve yaşanabilir bir Bornova için tüm mahallelerimizde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.