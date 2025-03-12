İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerde düzenlenen iftar buluşmalarına katılmaya devam ediyor. Urla Meydanı'nda önce Urla Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla aldığı 30 aracın tanıtım törenine katılan Başkan Tugay, ardından yurttaşlarla iftar yaptı.İZMİR (İGFA) - Ramazan ayında dayanışma ruhunu canlı tutmak, sofraların bereketini artırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde düzenlediği iftar programları devam ediyor.

Her akşam kurulan iftar sofralarına katılmaya özen gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay' ile birlikte Urla'daydı.

Başkan Tugay, iftar öncesinde Urla Meydanı'nda kurulan üretici pazarını da ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Urla Meydanı'nda Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın ev sahipliğinde yapılan iftar programı öncesinde, Urla Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla aldığı 30 aracın tanıtımı yapıldı.

Ekskavatör, kepçe, çöp kamyonu, damperli kamyon, traktör ve binek araçlarının tanıtıldığı töreninin ardından Urla Meydanı'nda iftar yapıldı. İftar programına İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir eski Milletvekili Alaattin Yüksel, CHP Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı. Programda okunan duaların ardından oruçlar açıldı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın ilçesinde önemli çalışmalara imza attığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir'in en uçtaki köyünden, en yüksek dağındaki köyüne kadar her bir köşesi bizim için değerli. Nerede ne sorun, ihtiyaç varsa karşılamaya, hizmet götürmeye kararlıyız. Urla Türkiye'nin en özel ilçelerinden biri. Doğası, kültürü, tarihi, denizi, kıyıları, tarımı ve en önemlisi insanı bu ilçeyi bir çekim merkezi haline getirmiş. Gastronomide hızlı yükselişini biz de görüyoruz. Tarımını korumak için büyük çaba gösteriyoruz. Urla'yı koruyarak, sağlıklı bir şekilde geliştirmek için dikkatli olmalı, çaba sarf etmeliyiz. İzmir Planlama Ajansı’mız ile birlikte Selçuk Balkan Urla'nın geleceği için önemli çalışmalar yaptı. Bu dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Urla Belediyesi tam bir uyum içinde, Urla'nın değerlerini korumak için çalışacak, altyapısını ve ulaşım sorunlarını çözecek. Suistimale ve bozulmasına izin vermeden sürdürülebilir çevrenin varlığının devam etmesi için üzerine düşeni yapacak. Denizin kirlenmemesi için üzerine düşeni yapacak. Bunu sadece Urla için değil, İzmir'in dört bir köşesi için yapacak” dedi.

Oruçlarını açmak için bir araya gelen yurttaşlara seslenen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Ramazan ayında iyi dileklerin çoğaltılması, yayılması gerektiğini düşünenlerdenim. Mutlaka dualarımız olmalı, iyilik dileklerimiz olmalı. Dileğimiz insanlarımızın eşitliği, adaleti, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin iyi olması için. Her alanda emek harcayan tüm kardeşlerimizin, çiftçilerimizin, kadınlarımızın emeklerinin karşılığını bulmasını ve adaletli bir dünya olmasını diliyorum. Yüce Allah'tan bu güzel ayda, bu güzel birliktelik ortamında; İzmir’imiz, ülkemiz ve tüm dünya için iyilik, huzur, sağlık, barış ve buna benzer milyon tane şey diliyorum” dedi.